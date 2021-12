Amazon, non solo pacchi: "consegnati" 140 nuovi posti di lavoro nel Torinese

Erano 50, in origine, ma le stime si sono rivelate per difetto. Sono diventati invece 140 i nuovi posti di lavoro che la presenza di Amazon ha creato alle porte di Torino. In particolare, si tratta degli assunti presso gli stabilimenti di Brandizzo e di Grugliasco, dove si trovano i depositi di smistamento.

I due depositi di smistamento situati nella città metropolitana di Torino fanno parte dei sei centri logistici Amazon presenti in Piemonte: 3 centri di distribuzione situati a Torrazza Piemonte (ancora in provincia di Torino), Vercelli e Novara e un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Torino. Inoltre, in Regione, Amazon è presente con un Innovation Lab a Vercelli e un centro di sviluppo di Alexa. Attualmente sono oltre 2.400 dipendenti a tempo indeterminato assunti da Amazon in Piemonte.

E così, tra pacchi, indirizzi e consegne, si costruiscono storie come quella di Zinelabidine Ech-Chellaoui (smistamenti Grugliasco) che svolge la mansione di Operations Supervisor. Nato in Marocco, è in Italia da quattro anni. Laureato in Fisica-Chimica e successivamente in Informatica, è approdato in Amazon nel 2020 prima nel deposito di Brandizzo e poi a Grugliasco. Oppure quella di Ioana Alexandra Aduculusei, Operations Supervisor presso il deposito di Brandizzo: “Qui non importano il genere, la nazionalità o l’età, conta chi sei e quello che puoi trasmettere”, commenta.