Guida alle scommesse sul baseball

Le scommesse sul baseball sono spesso citate come uno dei mercati più popolari per gli scommettitori esperti. Le migliaia di riunioni annuali creano un campione considerevole a cui applicare un approccio analitico e imparare a scommettere sul baseball può essere fondamentale per scommettere con successo. Vuoi imparare a scommettere sul baseball? Continua a leggere per questa guida definitiva alle scommesse sul baseball.

Come scommettere sul baseball

Il primo passo è scegliere un bookmaker, devi sapere se si tratta di un bookmaker affidabile, per farti risparmiare tempo consigliamo ai nostri lettori uno dei migliori bookmaker al mondo Bet22. Il secondo passo per imparare a scommettere sul baseball è capire come si gioca. Una normale partita di baseball è composta da due squadre di nove giocatori ciascuna. Le squadre si alternano, attaccando (battendo) o difendendo durante nove inning - ognuno comporta tre "out" (out) per ogni squadra - e cercano di segnare tanti "run" quanti sono i giri delle quattro basi nel campo.

Scommesse sul baseball - Aspetti di base

Ci sono tre tipi fondamentali di scommesse disponibili nel baseball: scommesse lineari, punti linee e punti totali. Le scommesse di linea nel baseball si riferiscono semplicemente a quale delle due squadre vincerà la partita. Le scommesse sulla linea dei punti sono l'equivalente del baseball della NFL Points Spread, mentre le scommesse sui totali del baseball si riferiscono al numero totale di "punti" segnati in una partita.

Scommesse lineari

Una volta che gli scommettitori hanno capito come scommettere sul baseball, il passo successivo è capire come ottenere un vantaggio sul bookmaker. Ci sono due fattori principali da considerare che potrebbero aumentare le tue scommesse lineari nel baseball:

Difesa - Il lanciatore iniziale

Con così tante partite in una normale stagione della Major League Baseball (MLB), è importante essere consapevoli della rotazione e di chi sarà il lanciatore iniziale in ogni partita. Analizzando il riscaldamento della squadra (seconde opzioni o lanciatori sostitutivi), è il lanciatore iniziale che alla fine fornisce le variabili più grandi.

Tieni d'occhio le seguenti statistiche di lancio: IP (Innings Pitched), WHIP (Walks Plus Hits per Innings Pitched), ERA (Earned Run Average) e WARP (Wins above Replacement Player).

Attacco - Gli scout

Oltre a valutare l'efficacia dei lanciatori di ciascuna squadra, lo stesso deve essere fatto in relazione ai battitori. Anche in questo caso, sono disponibili numerose statistiche, ma alcune sono considerate più preziose di altre: PA (Plate Appearances), wOBA (Weighted On-Base Average), OBP (On-Base Percentage) e ISO (Isolated Power) sono solo alcune delle gli esempi di statistiche che gli scommettitori dovrebbero utilizzare.

Puntate sulla linea dei punti

Scommettere sulla linea dei punti può fornire più valore, ma richiede anche abilità nel baseball leggermente più avanzate. A livello di base, per coloro che conoscono il valore di 3 punti nelle scommesse NFL, 1,5 punti è più o meno la stessa cosa nelle scommesse sul baseball: è un handicap di 1,5 punti che ogni squadra deve coprire affinché esca una scommessa su di loro vittorioso.

Una strategia point line può essere ideata per aiutare gli scommettitori a valutare se c'è valore nel mercato o meno; questo viene fatto convertendo le quote della linea del punto in una percentuale di possibilità di vincita.

Scommesse sui totali di baseball

Come i totali delle scommesse in qualsiasi altro sport, i totali delle scommesse nel baseball si riferiscono a una scommessa in cui il numero totale di punti (serie o "punti") segnati in una partita è maggiore o minore del numero stabilito dalla casa. ha 27 out per segnare più punti possibili, il che lo rende ideale per scommettere strategicamente.

Come per le scommesse lineari nel baseball, analizzare le due squadre in termini di capacità offensiva e difensiva può fare molto per aumentare le tue scommesse sui totali. Inoltre, ci sono diversi fattori esterni che possono dare origine a giochi ad alto e basso punteggio.