Con 'Racconti di luce', la Città dei Fiori si illumina per augurarvi Buone Feste

La città di Sanremo ancora una volta non smette di stupirci e ci affascina con i suoi racconti di luce, affidati a distese di luminarie, a proiezioni capaci di produrre vere e proprie scenografie luminose e una lunga serie di eventi con musica e spettacolo per le vie del centro.

Sanremo ci accoglie in modo davvero speciale e significativo con alcune delle sue vie più importanti illuminate per tutta la loro percorrenza, come via Fiume, via Volta, via Marsaglia, via S. Francesco, via Gaudio.

Illuminato anche il centro storico, con piazza Cassini e le Rivolte S. Sebastiano. Effetto sorpresa per via Matteotti che, dopo anni, cambierà completamente il suo volto. Ma non è tutto! I palazzi di Piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo, piazza Bresca, via Escoffier Palazzo Roverizio, piazza S. Siro, Molo lungo ponente sono addobbati con proiezioni a tema natalizio, il tutto accompagnato da musica sincronizzata con luci e colori che cambiano continuamente.

Questo video descrive bene lo stupore della gente ed il fascino che evocano i racconti di luce:

Durante il prossimo Festival della Canzone verranno mantenute le proiezioni di luce a tema nel cuore della città, come quelle in piazza Borea d’Olmo, piazza Colombo e piazza Bresca.

Sanremo Live & Love vi invita a farvi incantare dai racconti di luce e dagli innumerevoli eventi che vi accompagneranno nel Nuovo Anno.

Sanremo non è solo di chi la sa ascoltare ma anche di chi la sa vivere...