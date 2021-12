Città metropolitana: "Montagna, Tav e distretti tecnologici tra le priorità"

Undici gli eletti, mentre sei arrivano dalla lista Civica per il territorio (centrodestra con esponenti come Andrea Tragaioli , sindaco di Rivoli, Fabio Giulivi di Venaria e Daniel Cannati di Beinasco) e uno solo da Obiettivi comuni ( Luca Salvai , di Pinerolo).

Montagna, distretti e Tav (grazie al PNRR)

"Nei prossimi giorni sceglierò i vice e i consiglieri delegati che collaboreranno con me nei prossimi anni - prosegue il sindaco metropolitano - Dobbiamo tornare a dialogare con i Comuni, soprattutto con i più piccoli, visto che siamo la Città metropolitana più vasta d'Italia e questo ci responsabilizza molto". E aggiunge: "Dobbiamo essere di raccordo per tutto il territorio, anche grazie ai fondi del PNRR. Torino riparte solo se riparte l'intera area metropolitana e anche per questo è nata la cabina di regia con Regione e Atenei per mettere a fattor comune tutte le possibili fonti di finanziamento cui attingere".