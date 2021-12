Incidenti sul lavoro, Lo Russo: "Il subappalto è l'anello debole, vigileremo sui fondi Pnrr" (VIDEO)

"Dobbiamo impegnarci perché la sfida vera sia garantire di lavorare in luoghi che siano in sicurezza". Stefano Lo Russo, insieme ad alcuni esponenti della giunta e del Consiglio comunale, è presente alla manifestazione organizzata dai sindacati in piazza Castello per chiedere sicurezza per i lavoratori.

E guarda all'attualità, oltre che al futuro. "In città ci sono tanti cantieri e bisogna lavorare sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Per quanto riguarda la nostra competenza faremo tutto il possibile, ma sappiamo che la situazione è più ampia, anche in termini di controllo", dice il primo cittadino. Che ha aggiunto: "Dobbiamo andare a verificare, a valere sui fondi del PNRR, come realizzare un protocollo che limiti l'insicurezza lungo la catena dei subappalti. Questi sono i veri punti deboli. Oltre alla legalità e la lotta alle infiltrazioni".