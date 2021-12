Meteo, piogge e qualche nevicata tra 24 e 25 dicembre su Torino e provincia

Neve a Natale: il sogno di ogni bambino sarà realtà in montagna, mente in città è probabile il rischio pioggia per la giornata del 25 dicembre.

Da oggi le correnti atlantiche si riapproprieranno a poco a poco della scena con una perturbazione che nel suo cammino da Ovest verso Est si sconterà con lo scudo alpino tra la sera del 24 e il 25. Qualche precipitazione sparsa anche sul alto torinese e su Piemonte orientale.

A Torino quindi avremo questa situazione. Fino a giovedì 23 dicembre, cielo irregolarmente nuvoloso con nebbie e foschie mattutine e serali sui bassipiani con gelate. Termometro sui valori in netta diminuzione sui valori massimi. Le stesse temperature minime saranno inferiori, in presenza di nebbie. Minime in pianura intorno tra i -2 e gli 0°C, massime 5-6°C. In pianura moderati da Nord Ovest, forti in montagna.

Da venerdì 24 dicembre, nevischio su basso Piemonte, pochi fenomeni su Torino.