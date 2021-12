Blitz dei Nas in 50 macellerie di Torino: due persone denunciate per i "trucchi" che abbelliscono la carne [VIDEO]

Blitz dei Nas in 50 macellerie di Torino

Trucchi per "abbellire" il prodotto, ma oltre i limiti posti dalla legge. Sono così scattate due denunce al termine dei controlli che i carabinieri dei Nas hanno effettuato in 50 macellerie di Torino, proprio nei giorni immediatamente precedenti al Natale e dunque ad acquisti corposi di carne in vista dei cenoni.





In particolare, i militari e i veterinari dell'Asl hanno trovato concentrazioni eccessive di solfiti e di nitrato di sodio, che hanno fatto scattare il reato di "adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari" e di "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"."Il rischio - spiegano i Nas - è che la carne mantenga un ottimo aspetto, ma che sia comunque avariata".