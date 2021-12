Domani i funerali di Filippo Falotico. E via Genova "spegne" le luci, Miano: “Sarà un Natale molto diverso per il nostro quartiere”.

Si terranno domani mattina alle 11, in Duomo, i funerali di Filippo Falotico, con i suoi 20 anni il più giovane delle tre persone (Roberto Peretto e Marco Pozzetti, gli altri due colleghi scomparsi) che sabato mattina hanno perso la vita nel tragico crollo della gru in via Genova. E nelle stesse ore - come annunciato già da giorni dallo stesso sindaco, Stefano Lo Russo - per Torino sarà lutto cittadino.

Sono previste le bandiere a mezz’asta negli uffici comunali e il servizio di accompagnamento della polizia municipale delle salme. Le altre due vittime, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, così come disposto dalle famiglie, saranno trasferiti nei Comuni in Lombardia.



Il lutto che riguarda tutto il capoluogo piemontese, tocca da vicino soprattutto le strade che sono state l'involontario teatro del dramma. “Il Natale che ci apprestiamo a vivere nel nostro quartiere sarà molto diverso dal solito”, dice il presidente della 8, Massimiliano Miano, spiegando l’annullamento degli eventi natalizi dello scorso fine settimana in segno di lutto dopo l’incidente di via Genova.

“Abbiamo volutamente annullare tutti gli eventi programmati nelle giornate del 18 e 19 dicembre, tra cui la banda musicale della Polizia Municipale in corso Marconi e gli Artisti di strada su San Salvario”.

Confermato solo l'ultimo appuntamento per la Vigilia di Natale: “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itineranti. Organizzato dall’associazione ART’O in San Salvario che si svolgerà dalle 15 alle 19.

In via Genova intanto hanno cominciato a riaprire i negozi. “Vogliamo esprimere il nostro cordoglio alle famiglie dei 3 lavoratori - scriveva in un post su Facebook la presidente dei commercianti Alessandra Girardello -. Siamo anche vicini ai colleghi commercianti e ai residenti della zona per le ripercussioni negative che stanno subendo e subiranno nei prossimi giorni che dovevano essere di festa. Speriamo che fatti del genere non accadano più!”.