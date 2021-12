Bardonecchia, mascherina obbligatoria anche all'aperto dal 26 dicembre al 9 gennaio su tutto il territorio comunale

Il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti, visti i vari provvedimenti normativi nazionali e regionali volti a contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia Covid e delle sue varianti, martedì 21 dicembre ha firmato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n.22 che impone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto da domenica 26 dicembre a domenica 9 gennaio, salvo proroghe, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

L'ordinanza è motivata dalla constatazione che l’evoluzione della pandemia continua a destare preoccupazione e richiede quindi tempestivi interventi per ostacolarne la propagazione e che il territorio comunale, come ogni anno, vedrà durante le festività un notevole afflusso di turisti e di villeggianti la cui salute deve essere tutelata.

L'obbligo non interessa i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone portatrici di patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo l’attività sportiva purché mantengano la prevista distanza interpersonale di sicurezza.

L'ordinanza specifica che l’obbligo di mascherina riguarda le zone "Area pedonale urbana, la zona Campo Smith, le aree mercatali in orari di apertura in piazza Campo della Fiera il giovedì e in piazza Statuto il sabato e in ogni altra area di affluenza, aggregazione, assembramento individuale sul territorio cittadino: feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, ecc…".

Verranno disposti da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale controlli sulla corretta osservanza alla presente ordinanza.