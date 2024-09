Viabilità da incubo: il controviale in corso Venezia è chiuso e la pista ciclabile diventa corsia preferenziale

Si era parlato di rischio caos in piazza Baldissera per la chiusura del controviale di corso Venezia, per un mese, in direzione centro da via del Ridotto a Via Stradella.

Nell'area al confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria devono essere fatti interventi sulla rete del gas, luce, acquedotto e su alcune linee di fibra ottica.

Per quattro settimane il controviale di corso Venezia diventerà un cantiere a cielo aperto, dove Italgas, Smat, Ireti e Fibercoop interverranno in successione.

E se non è caos, poco ci manca. Come testimonia un video pubblicato dalla consigliera della Circoscrizione 5 Carmela Ventra, la modifica alla viabilità porta chi si mette alla guida a infrangere il regolamento stradale in modo particolarmente creativo.

In un minuto di video si notano quatrro vetture che per 'tagliare' la strada chiusa invadono la pista dedicata a bici e monopattini.

"La pista ciclabile bidirezionale nelle ultime ore è diventata una corsia preferenziale - è il commento di Ventra - nonostante il cartello dei lavori molti passano oltre per poi essere costretti a manovre, fare retromarcia, con il rischio di creare ingorghi o incidenti."