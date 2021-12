Furto in una profumeria: 39enne fermato e denunciato per ricettazione

Il fermato, un romeno di 39 anni, è stato accompagnato al Comando Generale di via Bologna per gli atti di rito. Nel frattempo gli agenti hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del negozio, che hanno confermato il furto di flaconi.

A seguito di perquisizione, l'uomo è risultato in possesso di alcuni oggetti rubati (due diffusori per ambienti ancora muniti di targhetta identificativa con prezzo) non riconducibili alla profumeria, bensì a un altro negozio di via Lagrange al quale, dopo le opportune verifiche, gli oggetti sono stati immediatamente riconsegnati. Nessuna traccia invece dei profumi rubati, di cui, probabilmente, il ladro si è liberato immediatamente fuori dalla profumeria, dopo essere stato scoperto.

L'uomo è stato indagato per furto e ricettazione in stato di libertà ai sensi artt. 624, 625 e 648 del Codice Penale.