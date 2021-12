L'occasione via Internet era di investire in monete virtuali, ma era tutto illegale: blitz della Finanza su 50 siti web

Un'occasione di quelle imperdibili: far fruttare i propri risparmi investendoli in monete virtuali. Peccato che quei portali fossero fuori legge. A scoprirne almeno 50 sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Torino, che attraverso una serie di indagini ha svelato l'esistenza di una vasta rete di siti che proponevano operazioni finanziarie in cripto-attività, ma senza essere iscritte all'albo previsto che regola questa attività, anche a tutela dei cittadini.

I siti scoperti avevano milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e si appoggiavano a società estere, gestiti con server collocati oltre i confini nazionali, erano consultabili in varie lingue, tra cui quella italiana, e fornivano indicazioni sulle modalità di accesso attraverso appositi tutorial.

All’utente che si collegava alla pagina web dedicata veniva offerta una vera e propria proposta di investimento (tanto che sui siti si fornivano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa) negoziabile anche in mercati esteri, previa apertura di un conto corrente sul quale era necessario eseguire, preliminarmente, un versamento in denaro, prospettando guadagni che potevano arrivare, in due anni, fino a quasi il 100% dell’importo investito.

Si trattava, in sostanza, di operazioni di trading on line (rientranti tra quelle previste dal Testo Unico della Finanza) effettuate tramite Internet, consistenti nella negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, per le quali sarebbe stato necessario che l’intermediario cui era riconducibile l’attività di investimento fosse abilitato allo svolgimento di tali servizi.