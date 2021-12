Vigilia di Natale, Lo Russo visita il Cottolengo: "Collaboriamo insieme per chi è in difficoltà"

Accompagnato dal Padre generale, don Carmine Arice, il Sindaco è entrato in chiesa e ha sostato davanti all'urna di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Passando per i cortili della Piccola Casa, 112 mila metri quadrati di bene, ha poi incontrato gli ospiti delle tre RSA, visitato la mensa di «Casa Accoglienza», la lavanderia e, infine, l'Ospedale Cottolengo.

Il primo cittadino ha poi firmato il Libro d’oro della Piccola Casa lasciando una dedica: "Alla Vigilia di Natale è per me un grande onore e un grande privilegio essere qui alla Piccola Casa. Il segno dell’opera del Cottolengo sulla città è parte integrante della vostra identità collettiva e tocca nel profondo il cuore e l’anima dei torinesi da secoli. Esprimo, dunque, il mio personale auspicio perché i prossimi anni possano essere propizi per la ripresa di legami e di relazioni e che si possa collaborare insieme per le persone più in difficoltà. Un caro augurio a tutti! Stefano Lo Russo, neo sindaco di Torino".