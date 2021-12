Figliuolo al Sermig: "Testimonianza bella Italia. Auguro buon 2022, che ci faccia uscire dalla pandemia" [FOTO E VIDEO]

"È uno scrigno di generosità, un'altra testimonianza della bella Italia" così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ha definito il Sermig, ultima tappa del suo tour in Piemonte dopo Cuneo e l'hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Arrivato alle 13 al Cortile del Maglio, ha visitato il centro vaccini nel cuore di Borgo Dora accompagnato dal fondatore dell'Arsenale della Pace Ernesto Olivero, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo.