Serenata a sorpresa di Ultimo a una coppia di Grugliasco che si ama da 74 anni: il video diventa virale

In foto il post su instagram con il video di Ultimo diventato virale nelle ultime ore

Ha raggiunto le 6.3 milioni di visualizzazioni in due giorni il video di Ultimo in cui appare mentre dedica una serenata speciale a una coppia di Grugliasco. Domernico e Domenica stanno insieme da 74 anni, sono una delle coppie più longeve d’Italia, e il cantante si è presentato a sorpresa sotto loro, intonando la colonna sonora dell’ultimo film di Paolo Genovese “Supereroi”, in cui protagonista è proprio l’amore che riesce a sconfiggere il tempo e tutte le difficoltà che la vita pone.

La campagna di lancio del film è partita proprio con questa emozionante iniziativa che ha visto la complicità del sindaco di Grugliasco e dei familiari dei due. Ultimo ha cantato accompagnato da un pianoforte a corda sotto il loro balcone, emozionando sia loro che tutto il quartiere proprio nel giorno di festa di Santo Stefano.

Il video è diventato virale nelle ultime ore raggiungendo migliaia di persone e raccontando una storia d’amore longeva, densa di romanticismo, che ancora oggi riesce a stupire e a scaldare i cuori.