Caso Antonio Raddi: perse 25 chili e morì in carcere dopo una polmonite

E’ al vaglio della magistratura il caso di Antonio Raddi, il 28enne che morì il 30 dicembre 2019 a causa di un’infezione polmonare, dopo sette mesi trascorsi nel carcere Le Vallette. I genitori del giovane chiedono oggi al giudice del tribunale di non archiviare il fascicolo. Il giovane quando entrò in carcere pesava 76 chili, quando morì solo 51. Diceva che non riusciva a mangiare ma gli operatori della struttura pensavano a una finzione.

Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo ha predisposto una seconda consulenza medico-legale. Non erano emerse indicazioni sufficienti per accusare lo staff sanitario del carcere, con quattro indagati in tutto. Ma gli esperti interpellati per la perizia avevano sollevato alcune perplessità: il calo di peso avrebbe dovuto essere “constatato anche con l’ausilio di approfondimento medico specialistici e di laboratorio”.

Azioni che non sono mani state intraprese. Su questo punto si battono gli avvocati della famiglia. La tesi è che certo non fu la fame a uccidere il giovane, ma il deperimento avrebbe avuto un ruolo nell’insorgenza della polmonite che gli lasciò scampo. I legali sottolineano come Antonio stesse chiedendo aiuto, prendeva integratori e incontrava gli operatori per percorsi di inserimento in comunità. A un certo punto non riuscì più a mangiare.

Il 6 dicembre dopo una caduta fu portato al pronto soccorso Maria Vittoria. Il 10 dicembre rifiutò l’inserimento nel cosiddetto “repartino” del carcere e il 14 dicembre venne riportato al pronto soccorso dove il primario certificò l’estremo stato di denutrizione.

L’inchiesta iniziò dopo la segnalazione dell’ufficio dell’ufficio del Garante per i detenuti del Comune di Torino, inoltrata in procura il giorno della morte di Antonio.