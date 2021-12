Volpiano, il Consiglio comunale fa il punto sul bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta in videoconferenza di lunedì 27 dicembre 2021, è stato in gran parte dedicato al bilancio di previsione e al Dup (Documento unico di programmazione) per il triennio 2022-2024. Nella sua illustrazione, il sindaco Giovanni Panichelli ha innanzitutto sottolineato come l’approvazione sia avvenuta «entro la naturale scadenza del 31 dicembre» e ringraziato gli uffici comunali «per il lavoro fatto e l’ennesima prova di professionalità e collaborazione».

Per quanto attiene le cifre, il bilancio presenta il punto di equilibrio a 20 milioni e 257mila euro, con entrate e spese correnti per 12 milioni di euro, ed entrate e spese in conto capitale per 5,4 milioni di euro; per quanto riguarda le voci principali, il bilancio destina 2,4 milioni di euro a beni e attività culturali, 1,9 milioni di euro alle politiche sociali, 1,7 milioni alle politiche giovanili, 1,5 milioni all’istruzione e 1,3 milioni per trasporti e mobilità. Sono stati inoltre approvati il mantenimento delle attuali aliquote ed esenzioni per l’addizionale comunale Irpef e per l’Imu, e la disciplina generale dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il Consiglio ha inoltre approvato le modifiche al regolamento per la Tari conseguenti alla normativa regionale e alle indicazioni dell’autorità Arera; in particolare, le scadenze delle prime tre rate della Tari per il 2022 sono state posticipate al 30 aprile, al 30 giugno e al 30 settembre, mentre la quarta rata rimane invariata al 2 dicembre.