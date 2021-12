Green pass rafforzato e Fpp2, i commercianti torinesi si adeguano: "Ma non possono pagare sempre i soliti noti"

Un cartello tutto nuovo, ma soprattutto con le "regole" nuove. È quello che stanno attaccando in queste ore circa 5000 esercizi pubblici affiliati ad Ascom Torino e provincia, con riferimento alle regole che entrano in vigore per alzare una barriera contro Omicron.





"Non possono pagare sempre i soliti noti"

In particolare, nel cartello si comunica alla clientela che per il consumo al banco e al tavolo all’interno dell’esercizio è necessario esibire il green pass rafforzato. E che bisogna indossare le mascherine fpp2. “Le nuove regole certamente pesanti per alcune categorie, mirano ad evitare i contagi che peraltro continuano in modo esponenziale – commenta Claudio Ferraro, direttore Epat Torino -. Accettiamo le restrizioni nella convinzione che non possono essere i “soliti noti” a pagare le conseguenze economiche della pandemia".