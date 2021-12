Noleggio camper: ecco come funziona

Le tipologie di vacanza sono molte e varie. Alcuni trascorrono le ferie su una sdraio al mare, altri preferiscono le escursioni e altri ancora desiderano solo un bel posto dove poter campeggiare. Anche le vacanze in camper, sulla propria “casa a quattro ruote”, sono molto amate.



Non tutti possiedono un camper proprio ma è pur sempre possibile noleggiarne uno. Di solito, si può affittare un camper direttamente online, grazie ai portali di prenotazione come, ad esempio,campstar.com.

Come trovare il camper giusto?

Per scegliere il camper giusto è necessario tenere conto delle proprie esigenze e del tipo di vacanza che si vuole fare. Il numero di sedili e di posti letto non è l'unico fattore da considerare!

Ad esempio, se si vuole portare con sé il proprio animale domestico, bisogna assicurarsi di avere l’autorizzazione da parte della compagnia o del centro di noleggio in questione.

Un altro aspetto da considerare sono il bagno e la doccia, che nelle fasce di prezzo medio-basse, spesso non sono integrati.

Il modo più semplice per non tralasciare nulla è fare una breve lista degli aspetti più importanti, includendo:

- Numero di passeggeri (+ conducente)

- Numero di eventuali animali domestici

- Dotazione (cucina, bagno, piano cottura, aria condizionata...)

- Numero di letti

- Periodo di noleggio

In questo modo, si avranno sott’occhio tutti gli aspetti fondamentali e si potrà scegliere in maniera più semplice, risparmiando molto tempo.





È utile sapere che le diverse tipologie di camper vengono raggruppate all’interno di varie categorie. Ecco una panoramica riassuntiva delle categorie più comuni e delle tipologie di viaggiatori a cui sono adatte:

- Furgonato- per le coppie

- Mansardato (con alcova sul tetto) - per le famiglie fino a 5-6 persone

- Semintegrale (con cabina di guida separata) - per piccole famiglie o coppie

- Integrale (con cabina di guida non separata dalla cellula abitativa) - per famiglie più grandi o gruppi più numerosi





Chi può noleggiare un camper?

Per noleggiare un camper, è necessario soddisfare alcuni requisiti.

In primo luogo, è importante aver compiuto 21 anni ed essere in possesso della patente di guida da almeno un anno.

A seconda del tipo di veicolo, l'età minima richiesta può salire a 25 anni, con almeno 3 anni di esperienza alla guida. Ci sono però delle eccezioni: con alcune compagnie è possibile noleggiare un camper anche a partire dai 18 anni.



Per ritirare il veicolo è necessario portare con sé una carta d'identità o un passaporto valido.

Bisogna anche fare attenzione al peso del camper. La classica patente di tipo B permette di guidare i veicoli che non superano le 3,5 tonnellate. Al di sopra di questa soglia, è necessaria la patente C (quella per autocarri e veicoli adibiti al trasporto merci).È bene anche sapere che le norme possono variare da Paese a Paese.

Quale assicurazione è inclusa nel noleggio di un camper?

Quando si noleggia un camper online o attraverso una compagnia di noleggio professionale sono solitamente incluse due tipologie di assicurazione: l’assicurazione RCA (“responsabilità civile autoveicoli”) e l’assicurazione Kasko Mini o totale (che copre in caso di danni subiti dal proprio veicolo).

A seconda di dove si va in viaggio,

potrebbe essere opportuno acquistare una copertura assicurativa aggiuntiva. Questo è necessario, per esempio, quando si viaggia in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.

Anche se si ha un'assicurazione Kasko totale, ci sarà comunque – nella maggior parte dei casi - una franchigia da pagare, ovvero un importo che rimane a carico dell'assicurato.

Franchigia e deposito cauzionale

L’importo della franchigia può variare a seconda della compagnia. Alcune assicurazioni possono arrivare ad azzerare la franchigia, ma questo avviene raramente. È bene, quindi, consultare sempre le diverse opzioni per trovare la soluzione migliore per il proprio viaggio.

L’importo della franchigia può anche essere relativamente alto -in alcuni casi si può arrivare a pagare fino a 5.000 € o più.

Quando si noleggia un camper, viene quasi sempre richiesto un deposito cauzionale da pagare con carta di credito(raramente vengono accettate anche le carte di debito) al momento del ritiro del veicolo. Alcune compagnie di noleggio offrono pacchetti che riducono o addirittura eliminano i costi del deposito cauzionale.

Dopo aver restituito il veicolo noleggiato, il deposito cauzionale viene di solito rimborsato entro pochi giorni o al massimo entro qualche settimana - a patto che il veicolo non sia stato danneggiato.

Ritiro del camper noleggiato

Una volta prenotato il camper da noleggiare con relativa dotazione, pacchetto di servizi e assicurazione, ci si può preparare per la partenza. Il giorno del ritiro bisognerà avere con sé quanto segue:

- Patente di guida

- Carta d'identità o passaporto valido

- Carta di credito(oppure di debito; se viene accettata dalla compagnia di noleggio) per pagare la cauzione

È consigliato non avere fretta quando si ritira il veicolo. Infatti, la maggiorparte delle compagnie di noleggio dedica del tempo alla spiegazione di tutte le caratteristiche e del funzionamento del mezzo. Pertanto, è bene partire con un po’ d’anticipo. Spesso queste brevi sessioni introduttive si rivelano molto utili per risolvere dubbi e farsi un'idea del mezzo che si andrà a guidare.



Infine, bisogna ricordare che è normale sentirsi un po’ agitati o nervosi se si guida un camper per la prima volta. Soprattutto chi non ha mai guidato un mezzo più grande potrebbe non sentirsi a proprio agio alla guida, durante i primi chilometri.

Per questo motivo, nella maggiorparte dei casi, le compagnie di noleggio offrono anche la possibilità di fare un breve giro di prova. Ad ogni modo, se non ci si sente pronti a guidare un veicolo più grande e/o se non si è abituati a farlo, per le prime volte, è consigliato optare per un modello più compatto e che di conseguenza sarà anche più agile su strada.