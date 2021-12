Comune di Torino, Rosa Iovinella è la nuova Segretaria generale

Rosa Iovinella è la nuova Segretaria generale della Città di Torino. Come annunciato ieri, il sindaco Stefano Lo Russo ha individuato la persona che andrà a sostituire Mario Spoto. “Rinnovo a lui – commenta il primo cittadino – i ringraziamenti per il prezioso servizio reso a Palazzo Civico in questi anni e gli auguro buon lavoro”.

Già segretaria a Latina, Reggio Emilia e Rieti

Iovinella ha ricoperto lo stesso ruolo in diversi Comuni italiani tra cui Latina, Reggio Emilia e Rieti. E’ laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, esperta di gestione dei processi amministrativi complessi. La nuova Segreteria generale prenderà servizio in gennaio.

A gennaio anche il nuovo Direttore generale

Ma non è l'unica novità: entro i primi giorni del 2022 Lo Russo nominerà anche il nuovo Direttore generale. La ex giunta del M5S aveva scelto di non averne uno, lasciando ampi spazi di manovra al vicedirettore Giuseppe Ferrari, andato in pensione nelle scorse settimane. Anche questa nuova figura sarà operativa a gennaio ed, insieme alla Iovinella e alla vicesindaca Michela Favaro, lavoreranno alla riorganizzazione dell’ente.