Damilano guarda al 2022: "Serve l'impegno di tutti, abbiamo la responsabilità di guidare la città fuori dalla crisi pandemica"

"Oggi finisce il 2021. Per me è stato un anno straordinario. Mi ha cambiato e mi ha fatto capire quanto sia importante mettersi in gioco per la propria comunità" così inizia il post di auguri per il nuovo anno dell'ex candidato sindaco Paolo Damilano.

"Spesso mi chiedono se rifarei la scelta di candidarmi a sindaco di Torino. Senza esitazione la mia risposta è sempre Sì".

Il Consigliere guarda ora al futuro della città auspicando a una sinergia tra cittadini e tra forze politiche: "