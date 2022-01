L'acaro varroa è un parassita da incubo delle api domestiche e può essere debellato con StopVarroa

La varroa è un acaro parassita delle api, sembra un granchio appiattito in miniatura, di dimensioni inferiori a 2 mm. Tra i parassiti pericolosi per la sopravvivenza delle api, la varroa è sicuramente il più temuto dagli apicoltori. La varroa è un acaro di origine asiatica scoperto in Europa nel 1982. Questo acaro parassita sia le api adulte che tutti gli stadi delle larve. Gli acari varroa si riproducono nella covata di api. È qui che depone le uova, poiché le larve non hanno una cuticola forte e sono immobili. Finora non è stato possibile debellare questo acaro, inoltre, l'apicoltore ha imparato a "coesistere" con questo parassita. Naturalmente, una colonia di api può sopravvivere a una piccola popolazione di acari varroa. È quindi responsabilità dell'apicoltore garantire che il numero di varroa non superi la soglia di tolleranza delle api. Un apicoltore deve essere in grado di individuare rapidamente questi acari parassiti delle api e sradicarli prima che contaminino l'intero alveare.





Caratteristiche dell'acaro

La femmina varroa, della famiglia Varroidae, è ben visibile ad occhio nudo. Ha una forma ellittica più larga che lunga. Le sue misure variano da 1,5 a 1,8 mm di lunghezza e da 1 a 1,2 mm di larghezza. Attaccata ad un'ape adulta, risalta molto bene con la sua cuticola marrone scuro.



Il maschio ha un colore giallastro con una forma abbastanza arrotondata. È più difficile da individuare perché il suo diametro varia tra 0,8 e 0,9 mm. Per trovarlo, si dovrà guardare da vicino le celle di covata delle api in cui vive esclusivamente.



Ciclo di vita della varroa

La riproduzione degli acari varroa avviene nella covata. La femmina fondatrice si pone in una cella occupata da una larva d'ape poco prima del momento della tappatura. Quando è intrappolata, depone da 2 a 8 uova al ritmo di un uovo ogni 30 ore. Il primo uovo è sempre un maschio, gli altri saranno sempre femmine. Un maschio appena nato feconderà la varroa femmina non appena nascerà. Questi emergeranno dalla cella alla nascita dell'ape mentre il maschio rimarrà nella covata. Dato che si nutre di emolinfa d'api, la femmina varroa è quindi un pericolo per la regina, i maschi e le operaie. Pochi giorni dopo, questo ciclo riproduttivo riprenderà. Questi parassiti si riproducono in maniera esponenziale e possono provocare una vera e propria strage per intere colonie di api.



Come contrastare in modo radicale l'acaro varroa

StopVarroa è un trattamento indicato per l’apicultura biologica, infatti si tratta di un prodotto che non mette in pericolo le api. Agisce in 24 ore eliminando definitivamente l'infestazione da varroa. Si procede nebulizzando entrambi i lati dei telai in qualsiasi periodo dell'anno. Con 1 litro di prodotto si riescono a curare ben 20 arnie. Il trattamento garantisce la protezione contro l'acaro per un anno intero, dopodiché si dovrà ripetere il trattamento a scopo preventivo.