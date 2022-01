Smog, blocchi auto inutili? Venticinque sindaci di Torino e provincia ribadiscono: "Il 45% delle emissioni colpa del traffico"

"Non è sostenibile, a nostro avviso, affermare che i blocchi del traffico siano inutili, a maggior ragione in un momento in cui le condizioni meteo evidenziano come sia necessario agire con la massima urgenza e con misure strutturali per fronteggiare i pesanti effetti dei cambiamenti climatici - dicono i sindaci, guidati da Stefano Lo Russo, primo cittadino di Torino -. Il traffico è la causa del 45% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e l'inquinamento atmosferico è il primo fattore responsabile di decessi per questioni ambientali in Europa e anche nei nostri territori".