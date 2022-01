Infrante le regole anti Covid: ancora una chiusura per il Tabata di Sestriere

Erano le 4.30 di mattina, quella di Capodanno, ma le regole anti Covid valgono sempre: ecco perché è scattata una nuova chiusura per il Tabata di Sestriere, scoperto dai carabinieri a fare attività da discoteca nonostante i divieti.



Lo stop è scattato dopo un primo controllo, all'una di notte, quando tutto era nella norma. Ma quando alcune segnalazioni hanno fatto notare agli uomini dell'arma che la musica proseguiva, anche a volumi piuttosto alti, ecco che i carabinieri hanno scoperto che il locale stava funzionando come discoteca.



Non è la prima volta che vengono presi provvedimenti nei confronti del Tabata: questa volta il locale resterà chiuso per dieci giorni.



Due giorni di stop per un ristorante sempre a Sestriere, mentre sei persone sono state multate perché trovate senza mascherina. Un 19enne è stato denunciato per non aver voluto fornire le proprie generalità, mentre un minorenne è finito nei guai perché in possesso di oltre 5 grammi di hashish e oltre 3 di marijuana già suddivise in dosi, pronte per lo spaccio.