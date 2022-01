La generazione dei millennials e le sue caratteristiche

I millennials rappresentano la nuova generazione di giovani che stanno andando alla conquista del mondo: sono i giovani del futuro - nati tra il 1981 e il 1995 - che hanno conosciuto a fondo il mondo di internet. Sono quelli su cui molte aziende puntano per vendere i loro prodotti e coloro che più seguono mode e tendenze, e che in molti casi le anticipano, creando gran parte dei trend online. I millennials hanno caratteristiche tipiche, come quella di essere molto bravi con la tecnologia e con internet: questi giovani, infatti, non fanno a meno di navigare per una buona parte della giornata alla ricerca di risposte ai loro quesiti, per fare shopping in rete e molto altro.

Millennials : una generazione senza tabù

I millennials hanno un rapporto particolare e praticamente inedito con il sesso: ne fruiscono anche su internet, navigano su siti erotici alla ricerca di nuovi stimoli e per curiosità, hanno gran parte del materiale a disposizione senza censure e amano osare e approfondire la conoscenza di oggetti considerati tabù acquistabili online su negozi come EasyToys . Per loro, usare dei gadget di questo tipo, può risultare totalmente normale, e sono tendenzialmente aperti nei confronti delle novità e delle nuove esperienze. Ciò non stupisce, poiché provengono da un mondo digitalizzato, molto diverso da quello di chi li ha preceduti, e hanno sostanzialmente una mente più aperta.

I millennials navigano in internet

I millennials o gli appartenenti alla generazione Net hanno anche un'altra caratteristica: quella di essere dei giovani alla ricerca di sconti e di affari da fare sul web: i giovani Y, infatti, acquistano voli low cost, fanno incetta di abbigliamento a buon mercato e acquistano da Ikea per arredare le loro case; insomma sono alla perenna ricerca di sconti e di un modo per risparmiare i soldi. Acquistano per sentirsi parte di un gruppo in cui riconoscersi ed identificarsi, chiedono ai loro brand preferiti di essere unici e di veicolare un messaggio.

Millennials: alla ricerca del risparmio

I Millennials credono nei loro valori, e usano in maniera capillare telefoni cellulari e tablet per imparare e studiare, e anche per passare il tempo; sono insomma dei giovani particolarmente versatili e svegli, che determinano il mercato e che ne fanno parte, impegnati ad esprimere la propria personalità e i loro desideri. Iperconnessi, studiano la realtà che li circonda e amano scoprire cose nuove, sono infatti amanti dei viaggi e della libertà, senza troppi programmi e con una mente pronta ad apprendere senza inibizioni.