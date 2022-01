Il successo delle aziende locali passa anche dal web

Non è certo un segreto che le aziende con una buona presenza online, hanno molte più probabilità di successo di quelle senza.

Un fattore importante del trionfo delle imprese online, può essere dato grazie agli sforzi della così detta "Search Engine Optimization", o SEO, di un'azienda.

É incredibilmente matematico che aumentando il volume di visitatori dei loro siti web, le aziende sono in grado di aumentare anche le loro vendite nei negozi fisici, aumentando così la loro redditività.

Grazie all'enorme potere dell'ottimizzazione dei motori di ricerca, la vostra azienda può competere contro imprese molto più grandi e famose.

Questa strategia di marketing online, può rendere un business locale e indipendente, un grande fenomeno di massa, guidando i potenziali clienti verso la vostra sede fisica, in modo che possano attraversare la porta del vostro negozio.

Semplicemente creando un contenuto sul web forte e risonante, è possibile convincere le persone a fidarsi anche di un nuovo brand, costruendo una reputazione forte e positiva, che equivale a uno dei requisiti più basilari per ogni business esistente.

Che cos'è la SEO?

L'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) è tutto il processo di miglioramento del design e del contenuto di un sito web, per essere più visibile nei motori di ricerca come Google, Yahoo e Bing.

Questo può significare un posizionamento più alto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP), e quindi molto più traffico di visitatori verso il tuo sito e maggiori conversioni.

Negli ultimi anni, l'ottimizzazione di un sito web per i motori di ricerca, è diventata vitale se si vuole che sia visibile ai potenziali visitatori/clienti.

Tale attività è semplicemente l'arte di ottenere più visitatori al tuo sito, attraverso un migliore posizionamento nei risultati dei motori di ricerca.

Il consulente SEO aggiorna e migliora il sito, per renderlo il più possibile apprezzato dai motori di ricerca, con URL più brevi e facilmente accessibili e meta-tag aggiunti alle pagine web, assicurandosi che siano formattati secondo le ultime linee guida stabilite da Google e Microsoft.

In poche parole, tramite le giuste tecniche, riesce a migliorare quello che in gergo si chiama posizionamento organico, affinché le pagine di un sito siano più facili da trovare per gli utenti durante una normale ricerca.

La crescita dello shopping online negli ultimi anni

É pacifico ritenere che lo shopping online sia diventato una parte molto importante della vita dei consumatori.

Il rapporto del 2021 ha evidenziato una crescita degli acquisti online di oltre il 21% rispetto al 2020.

Questo fenomeno potrebbe essere attribuito alla facilità di acquisto che i negozi online forniscono. Si può fare un'ordine con il semplice tocco di un dito, in pochi istanti, e sarà consegnato direttamente a casa del cliente in pochi giorni.

La gente sta diventando sempre più interessata all'acquisto di articoli online, perchè in primis è cosciente del fatto che può approfittare in qualunque momento di interessanti offerte, ed inoltre, può documentarsi in modo più completo ed obiettivo sulla reale qualità di un prodotto, a differenza di quanto possa fare un commesso, che ha il solo intento di riuscire a vendere in qualche modo i suoi prodotti.

In ragione di questo la tendenza degli ultimi anni è che la maggior parte delle persone preferisce fare acquisti in un e-commerce, piuttosto che in un negozio convenzionale.

Da qui si comprende molto facilmente quanto sia importante, e anche rivoluzionario, per un negozio o un'attività locale, riuscire ad essere non solo visibile su Internet, ma anche molto più in vista della concorrenza.

Internet e le opportunità infinite

Andare online può essere un'opportunità incredibile per un'azienda che si è sempre basata "sul mondo reale". In un attimo è (teoricamente) possibile raggiungere una quantità infinita di clienti in tutto il mondo.

Con le giuste strategie di marketing, è possibile scavalcare anche i competitor più grossi, cosa che solitamente nel mondo tradizionale non è possibile fare (oppure è davvero molto difficile riuscirci).

Riuscire a specializzarsi in un settore, dimostrare qualità e competenza, ottenere la fiducia dei propri clienti, sono tutte attività che unite ad una buona strategia SEO possono dare un'incredibile spinta a qualsiasi tipo di attività o servizio commerciale.

Azzerata la concorrenza del mondo reale

Un problema tipico del mondo reale, è quello di accaparrarsi un fondo nel luogo giusto.

Deve essere bene in vista, non avere un affitto troppo alto, essere abbastanza grande, sostenere molto spese per mantenerlo, ed avere eventualmente un magazzino abbastanza grande per le merci.

Grazie ad Internet tutto questo si annulla.

Chiunque può primeggiare, se ha realmente le qualità e le intenzioni per farlo.

La vera differenza tra il reale e l'online, è che in quest'ultimo caso è sufficiente preoccuparsi solo del prodotto e del cliente, mentre nel mondo reale ci sono molte più questioni e problemi da affrontare, e spesso - soprattutto le piccole realtà - perdono di vista il cuore del loro business, ossia ciò che permette loro di ottenere un guadagno.

Perché è importante affidarsi ad uno specialista

Ogni azienda che vuole affacciarsi sul web ha bisogno di un consulente SEO.

È molto importante creare contenuti che attraggono e mantengano i clienti, gestire e monitorare le campagne in modo che non si perdano nel mix di attività, effettuare periodicamente un accurato controllo SEO del sito web con i giusti strumenti, e - non meno importante - tenere sempre i costi sotto controllo.

Ogni sito web ha bisogno di una forte presenza online per avere successo, dato che il 74% di tutti i consumatori usa i motori di ricerca come fonte primaria di informazioni.

Migliorare il posizionamento organico sui motori di ricerca, e quindi la visibilità di un sito web, è un'attività che obbliga a valutare molti fattori che solo uno specialista, con un'esperienza pluriennale può conoscere al meglio.

Il web è pieno di storie di successo di piccole attività locali che crescono in maniera esponenziale grazie alle infinite opportunità che le nuove tecnologie possono offrire.