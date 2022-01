Servizio civile alla Consulta persone in difficoltà: c'è tempo fino al 26 gennaio per candidarsi

C'è ancora tempo per candidarsi al servizio civile presso la Consulta persone in difficoltà

Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato, per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, che prevede un rimborso di circa 440 euro mensili e si svolge presso enti e associazioni che operano nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale.

Svolgerlo presso la CPD è in primo luogo un’esperienza umana in cui attraverso la cura per la persona, spesso fragile o con disabilità, l’arricchimento personale si lega anche alla acquisizione di strumenti e competenze professionali che vanno oltre il mondo del Terzo Settore.

Nello specifico stiamo cercando 6 volontari per il progetto “Coraggio, Perseveranza, Dedizione: Noi Ci Siamo!” legato al settore “Assistenza” in cui l’obiettivo è potenziare il livello di assistenza delle persone con disabilità nella Città di Torino, i servizi assistenziali e sociali in relazione alla disabilità nel torinese e incrementare lo sviluppo della rete locale di sostegno alla disabilità.

Tutti i ragazzi e le ragazze che sono interessati a partecipare sono invitati giovedì 13 gennaio 2022 presso la nostra sede in corso Unione Sovietica 220/D per approfondire le tematiche del progetto e le attività della Consulta per le Persone in Difficoltà. La partecipazione all’incontro deve avvenire previa prenotazione via mail o telefonica in cui verrà comunicato l’orario dell’appuntamento (segreteria@cpdconsulta.it – 011/3198145 tasto 3).

Ecco le attività previste del volontario del servizio civile:

Sostenere le attività di ricerca, di ricezione e catalogazione dei dati relativi alla disabilità nel Città di Torino, partecipando a supporto del personale messo a disposizione dall’Ente nelle attività di monitoraggio e di disseminazione;

Partecipare alla presa in carico della persona con disabilità in relazione alle tematiche assistenziali supportando il personale nella realizzazione degli interventi.

Affiancare i professionisti nella realizzazione degli interventi di collegamento tra le realtà assistenziali per cittadini con disabilità.

Supportare l’Ente nella preparazione dei materiali informativo supportando il personale nella gestione dell’infopoint e delle pagine web.

Partecipare a svariate attività di formazione.

Diffondere materiali attraverso i Social e della campagna comunicativa attraverso Facebook, Twitter e Instagram in relazione alle singole attività.

Svolgere attività redazionali: ricerca e caricamento news, briefing quotidiano, gestione social network, redazione articoli, produzione materiale video per i siti, realizzazione di interviste video, ripresa e montaggio di materiale audiovisivo, grafica, attività di segreteria.

Come candidarsi?

Le candidature per la partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online, tramite l’utilizzo dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 del Bando non saranno prese in considerazione. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per le ore 14:00 del 26 gennaio 2022. La consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la: piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

E’ possibile consultare e scaricare l’utilissima guida per avanzare la propria candidatura al seguente link: www.opesitalia.it/wp-content/uploads/2021/12/GUIDA-COMPETA-DOL.pdf