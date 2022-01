Furto di cellulare "al volo", a bordo di un monopattino il giorno di Capodanno: due nei guai

Sabato pomeriggio una donna stava camminando per strada in corso Vittorio Emanuele II quando è stata avvicinata da due giovani a bordo di un monopattino. Uno dei due con un gesto fulmineo le ha strappato il cellulare di mano e insieme al complice si sono dati alla fuga. I due, però, all’incrocio con corso Inghilterra sono andati a sbattere con dei ragazzi che viaggiano sui pattini e che in quel momento stavano attraversando le strisce pedonali.

A questo punto, i fuggitivi si sono allontanati a piedi. Un passante nel frattempo è corso in aiuto della donna e ha chiamato la Polizia. Gli agenti della Squadra Volante intervenuti sono così riusciti a intercettare una persona corrispondente alle descrizioni in corso Bolzano. Alla vista dei poliziotti, il sospettato prima ha fatto finta di parlare al cellulare e poi ha cambiato direzione di marcia, fatto che, però, non gli ha evitato il controllo dei poliziotti.



Il giovane, un ventiduenne libico, è stato trovato in possesso d 6 smartphone, nascosti nei suoi vestiti: uno di questi è proprio il cellulare rubato poco prima alla donna che passeggiava in corso Vittorio Emanuele II. Il ventiduenne è stato perciò tratto in arresto per furto e denunciato per ricettazione. Il complice, poi individuato, è stato denunciato per gli stessi reati.