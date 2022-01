Gli agenti scoprono la refurtiva di numerose truffe ai danni di anziani a Borgo Po: denunciati un uomo e una donna

Gli indizi hanno portato gli agenti alla perquisizione di una casa che ha permesso di rinvenire e sequestrare numerosissimi oggetti, per un valore commerciale di alcune decine di migliaia di euro: accessori di abbigliamento, gioielli e 18 smartphone. Ciascuno di loro era accuratamente avvolto nella carta stagnola, con il chiaro intento di schermarli ed evitarne l’eventuale tentativo di localizzazione.

Per 12 dei 18 telefoni è già stata individuata la proprietà. I restanti, al fine di agevolarne il recupero da parte delle persone derubate che avessero attivato eventualmente la specifica applicazione, resteranno accesi in modalità stand-by.

Gli altri oggetti rinvenuti, più di 80, sono visionabili nella “Bacheca degli oggetti recuperati” del sito della Polizia di Stato. Per visionare questi oggetti, dopo aver raggiunto la pagina web, è necessario compilare il format, selezionando prima la categoria “recuperati” e poi scegliendo la categoria di interesse nel menu a tendina, indicando al contempo Torino nel campo delle province. Tutti gli oggetti in questione riportano come data di ritrovamento il 15-12-2021.