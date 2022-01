A Nichelino nuovo servizio di ristorazione scolastica: più spazio agli alimenti bio

Da gennaio 2022, con la ripresa delle attività scolastiche, a Nichelino il servizio di ristorazione sarà gestito da una nuova ditta, a seguito di gara di appalto svoltasi nel mese di dicembre 2021. L’incarico è stato affidato alla società Sodexo Italia Spa, operatore della ristorazione collettiva con pluriennale esperienza nella gestione di mense scolastiche, che opererà in prosecuzione del servizio in essere, nell’osservanza delle modalità di distribuzione ancora legate all’emergenza sanitaria.

È intenzione dell’Amministrazione comunale di Nichelino, in accordo con la Sodexo, valorizzare il pasto come momento educativo per i bambini/e, le loro famiglie e tutta la cittadinanza. Verranno pertanto organizzati e valorizzati momenti formativi e percorsi di educazione alimentare, specifici per ciascun soggetto, rivolti ai bambini/e, ai ragazzi/e, ai genitori e ai rappresentanti della commissione mensa e a tutti i cittadini che vorranno approfondire tali tematiche.

Inoltre, verrà attivato, nel rispetto delle più recenti norme di legge, l’adozione dei “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) che determinano maggiori percentuali di prodotti Biologici e vincoli più stringenti in merito alla provenienza degli alimenti. E sarà gradualmente eliminata la plastica dei prodotti monouso.