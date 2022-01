Covid, in Piemonte si impennano i ricoveri: +67 in tutto, di cui 14 in terapia intensiva

Preoccupante impennata per i ricoveri in Piemonte, nelle ultime 24 ore, a causa della recrudescenza della pandemia da Covid-19. Secondo i numeri dell’Unità di Crisi della Regione, infatti, si contano 67 letti occupati in più rispetto a ieri, di cui 14 in terapia intensiva, che di colpo passano a quota 136. I nuovi ricoveri in terapia non intensiva sono 53, per un totale di 1513.



Il tasso di positività è di poco inferiore al 20%: per la precisione, 19,6%, per i 14.103 casi scoperti sui 72.103 tamponi eseguiti, di cui 58.167 antigenici. Restano sempre tanti gli asintomatici, che sono 10.670 (75,7%).