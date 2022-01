Barriera di Milano e Aurora, la ricetta di Lo Russo: "Basta zone franche, ma non solo repressione"

"Come Circoscrizione siamo consci che questo è solo il primo, ma importantissimo passo, nella lotta allo spaccio ed al degrado. Dal canto nostro, siamo stati, siamo e saremo sempre in prima linea, collaborando con tutti gli attori istituzionali, per rendere Barriera di Milano un luogo vivibile per i nostri concittadini", ha concluso Lomanto.

Montaruli: "Basta retorica, azioni e concretezza"

“Fratelli d’Italia ha sempre denunciato la grave situazione sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza nella quale vertono i quartieri di Barriera di Milano e Aurora. Siamo felici che anche il Sindaco Lo Russo debba finalmente ammettere che serve un’intervento urgente dopo stagioni di minimizzazioni e paragoni impropri. Lasciano tuttavia non poche perplessità le parole scritte sui social da Lo Russo: di retorica dal Sindaco non abbiamo bisogno. Serve invece concretezza. Lasciando il beneficio del dubbio vigileremo affinché Barriera, come Aurora, non assistano a manfrine d’occasione da parte dell’amministrazione comunale” così in una nota commenta il deputato torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.