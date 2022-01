Lella Costa come Franca Valeri: al Gobetti va in scena "La vedova Socrate"

Lella Costa raccoglie il testimone di Franca Valeri e - dall'11 al 16 gennaio - sul palco del teatro Gobetti va in scena "La Vedova Socrate", uno dei monologhi più noti della grande attrice recentemente scomparsa.

Martedì 11 gennaio, alle ore 19.30, lo spettacolo debutta con la direzione di Stefania Bonfadelli. Il monologo, ispirato al breve testo di Friedrich Dürrenmatt La morte di Socrate, è stato scritto e interpretato per la prima volta da Franca Valeri nel 2003 e dà vita al personaggio di Santippe, la vedova di Socrate, una donna dal ragionare meticoloso e dall’ironia corrosiva, pungente, provocatoria. Lella Costa raccoglie il testimone della grande Maestra del teatro italiano, scomparsa nel 2020, portando in scena uno dei suoi cavalli di battaglia.

Lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Bresciano e il progetto è a cura di Mismaonda. La vedova Socrate sarà in scena al Teatro Gobetti, per la stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino al 16 gennaio 2022.