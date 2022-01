Teatro Stabile, annullato per Covid lo spettacolo "Una notte di mezza estate" di sabato e domenica

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale comunica che per il protrarsi delle difficoltà dovute ad un caso di positività al Covid all’interno della compagnia di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Valerio Binasco, vengono annullate le recite dello spettacolo in programma al Teatro Carignano questa sera, sabato 8 gennaio 2022, e domani, domenica 9 gennaio 2022. Restano al momento confermate le repliche previste da martedì 11 a domenica 16 gennaio.

Gli spettatori in possesso di un tagliando in abbonamento per una delle repliche cancellate potranno chiederne l'annullamento e la sostituzione con altre date dello stesso titolo (nel caso del Sogno di una notte di mezza estate) o con un nuovo titolo. Per coloro, invece, che hanno acquistato un biglietto singolo sarà possibile richiedere la sostituzione o il rimborso.