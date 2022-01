Flash mob No Green Pass davanti alla Rinascente: “Lavoro, dignità e libertà” [VIDEO]

La protesta No Green Pass arriva fino alle vie dello shopping torinese. Se ieri i manifestanti si erano ritrovati la strada sbarrata dalla polizia, oggi una ventina di attivisti contrari alla certificazione verde dei gruppi “No Paura Day”, “Mai domi” e “Studenti universitari contro il Green Pass” sono riusciti ad arrivare sino davanti a un simbolo dello shopping torinese. La Rinascente .

I manifestanti hanno srotolato uno striscione con su scritto “Lavoro, dignità, libertà. No Green Pass Torino” e spiegato con un megafono le ragioni della loro presenza in centro. “La dittatura psico-sanitaria ha un unico obiettivo: ridurre i diritti e le libertà conquistate fino a oggi per arrivare a un controllo totale della popolazione” hanno affermato.