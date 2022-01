L’Accademia di musica di Pinerolo inizia il 2022 con 9 ‘Fughe’

Martedì 11 prende il via la seconda parte della stagione concertistica dell’Accademia di musica di Pinerolo. La rassegna era iniziata con i 7 appuntamenti di ‘Preludi’. Fughe si aprirà con il Trio Chagall, alle 20,30, nella sala concerti di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Gli altri 8 appuntamenti sono: Quartetto di Cremona (25/1); Rita Marcotulli (8/2); Michele Marelli, Valentina Messa (22/2); Orchestra da Camera di Mantova, Carlo Fabiano, Benedetto Lupo (6/3); Adrian Pinzaru, Costanza Principe (22/3); Trio Debussy, Giulio Franchi, Simone Briatore, Matteo Gorrea, Laura Capretti (12/4); Sung-Won Yang, Enrico Pace (26/4); Sonia Gulyak (10/5).

Tutti i concerti sono programmati alle 20,30 nella sala concerti dell’Accademia, tranne il concerto di domenica 6 marzo previsto alle 17,30 al Teatro sociale in piazza Vittorio Veneto 24. Gli eventi saranno svolti nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore. La prenotazione è obbligatoria allo 0121321040 o via e-mail a noemi.dagostino@accademiadimusica.it. L’abbonamento costa 100 euro; la Gift card per 3 concerti 40; il posto unico 15 all’Accademia e 18 al Teatro sociale. I ridotti sono di 15, 12, 10 e 5 euro.