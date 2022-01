Grugliasco, consegnate due nuove moto per il corpo di Polizia Locale

L'acquisto è dovuto alla sostituzione di due vecchi scooter e si è reso necessario per dotare il parco mezzi della Polizia locale di due veicoli più veloci e dalle prestazioni più adeguate al servizio svolto dagli agenti.

"Stiamo proseguendo nell'azione di svecchiamento del parco dei veicoli comunali – ha detto il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà -. Sono molto soddisfatto per aver dotato il nostro copro di Polizia locale di due nuovi motocicli in sostituzione di due vecchi scooter. Proseguiamo nella giusta direzione per avere veicoli sempre più rispettosi dell'ambiente che si coniughino con le necessità degli diversi uffici".