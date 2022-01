Tanti gli appuntamenti in programma nel prossimo weekend in Valle di Susa

ALMESE

Teatro e cinema

Ritratto di una giovane in fiamme

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “Ritratto di una giovane in fiamme”.

VENERDÌ 14, SABATO 15 e DOMENICA 16 GENNAIO

AVIGLIANA

Tempo libero

Presepe meccanico

Presepe meccanico che ogni anno meraviglia grandi e piccini e ripropone i monumenti e gli edifici della città di Avigliana a scala ridotta nell'atrio della chiesa di San Giovanni, piccolo gioiello del centro storico.

Entrata e visita libera fino al 31 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.

BARDONECCHIA

Mostre

1871-2021 I Valit al Frejus

Al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "1871-2021 I Valit al Frejus". PERCORSO TEMATICO. Immagini di un cantiere internazionale. I biellesi che fecero l’impresa.

L’impegnativo lavoro frutto di un’ampia ricerca archivistica e bibliografica curata da Danilo Craveia e Anna Bosazza, per conto del Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo – La Bürsch, comprende molti riferimenti anche a documenti conservati negli archivi parrocchiali e comunali di Bardonecchia. Informazioni utilissime per completare il quadro già ottenuto con la consultazione degli archivi biellesi e torinesi, parrocchiali e anagrafici, che sono servite a delineare il ruolo che i biellesi ebbero in questa straordinaria impresa.

Protagonisti i Valit, i valligiani per lo più scalpellini-muratori, provenienti dalla Alta Valle Cervo, la breve vallata biellese ai confini con la Valle d’Aosta, che si insinua per poco più di 20 km nel versante padano delle Alpi Pennine comprendente i comuni di Campiglia Cervo, Rosazza e Piedicavallo, che dal 1857 al 1871 lavorarono alla realizzazione del Traforo.

Orario di apertura: fino al 16 gennaio, tutti i giorni dalle ore 16:30 alle 19.

Ingresso consentito ai possessori di green pass con documento d’identità.

OULX

Mostre

Carnet de Voyage

Al Malaika Café (via Monginevro 41) è allestita l’esposizione "Carnet de Voyage" di Roberta Amprino, una raccolta di acquerelli fatti con il cuore con scorci più o meno conosciuti dell’Alta Valle di Susa. Fino al 31 gennaio.

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo in via Pinerolo mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade". Orario: tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SABATO 15 GENNAIO

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Sabati Favolosi: Il filo dell’amicizia

La biblioteca civica "Primo Levi" (via IV novembre 19) organizza dalle 10:30 alle 12 i Sabati Favolosi per bambini. Letture e laboratori con Alessandra Biglietti. Oggi in programma "Il filo dell’amicizia".

Prenotazioni in biblioteca, è richiesto il Green pass per gli over 12: biblioteca@comune.avigliana.to.it - tel. 0119769180.

Teatro e cinema

Radio Clandestina

Va in scena la nuova stagione teatrale al teatro Eugenio Fassino (via IV Novembre 19), a cura di associazione Revejo in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Oggi in programma alle ore 21 "Radio Clandestina" - performance di Ascanio Celestini.

Ingresso: 15 euro, ridotto 12 euro. Informazioni e prenotazioni: https://www.borgatedalvivo.it/stagione-2021-2022 .

SABATO 15 e DOMENICA 16 GENNAIO

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di ARTECO e JEST. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.