Oltre 200 automobilisti torinesi multati domenica dalla Municipale, 162 le sanzioni per divieto di sosta

Oltre 220 automobilisti multati per comportamenti scorretti e pericolosi alla guida e 162 veicoli sanzionati perché in divieto di sosta. E' il risultato dei controlli effettuati domenica a Torino dalla Polizia municipale su tutto il territorio cittadino, dove le infrazioni più rilevate sono state eccesso di velocità, guida senza cinture o utilizzando il cellulare, semafori rossi bruciati.

Nel dettaglio, in un paio d'ore di servizio, nella zona nord della città il Reparto Radiomobile ha rilevato 102 violazioni del limite di velocità, di cui 14 hanno con segnalazione di sospensione della patente per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari, fino ad arrivare a una velocità massima di 118 km/h su corso Vercelli. Inoltre, in serata, nel quartiere Aurora, i 'civich' hanno multato altri 71 automobilisti, fra i quali 38 per guida senza cinture, 9 col telefonino, 5 per violazione di obblighi e divieti e 3 per aver attraversato incroci stradali con semaforo rosso.

A Torino sud, invece, sono state comminate 32 multe per aver ignorato i divieti di svolta e 21 per eccesso di velocità. In centro, invece, è stata la sosta selvaggia a farla da padrona, con 162 automobili 'pizzicate' in divieto di sosta. Nessuna violazione è stata invece accertata nei controlli su un centinaio di veicoli del rispetto delle limitazioni ambientali.