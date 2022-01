Strategia USA in Ucraina nel 2022: temporeggiare e finanziare

Dopo un 2021 ad alta tensione, quest’anno il presidente americano Joe Biden potrebbe cercare di calmare le acque sul fronte ucraino e rimandare la resa dei conti con la Russia. Infatti, sulla grande scacchiera mondiale, adesso è più importante contenere l’espansionismo cinese, perciò Biden cerca il reset dei rapporti con Mosca. Al tempo stesso però deve accontentare Kiev: proclama così nuove sanzioni, una misura altisonante ma priva di efficacia, e dispone 756 milioni di dollari di assistenza. Peròal presidente ucraino Volodymyr Zelensky non basta: servirebbe un miliardo di dollari, ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.Come riferisce il sito Strumenti Politici, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha conferito telefonicamente proprio con Kuleba e ha ribadito il suo supporto alla causa ucraina. Ma gli USA non possono né dare troppi aiuti militari a Kiev, col rischio di farle scatenare un incendio, né ritirarsi da quel fronte, subendo il secondo smacco consecutivo dopo la fuga da Kabul. Resta in piedi un’unica opzione strategica: guadagnare tempo e cercare di rafforzarsilungo i confini con la Russia, lasciando che la NATO coinvolga anche Romania e Bulgaria nella missione Enhanced Forward Presence, con la quale mettere ancora più soldati nei pressi della zona calda. È quanto avrebbe detto il generale americano Tod Wolters, comandante supremo delle forze alleate in Europa, secondo la rivista tedesca Der Spiegel.La NATO non ha confermato, ma il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che l’Alleanza deveessere in condizioni di “proteggere e difendere gli alleati contro qualsiasi minaccia”, dunque deve costantemente riposizionarsi anche nell’Europa sud-orientale.