All'Off Topic rinviato lo spettacolo di Chiara Becchimanzi

Il collettivo Torino Comedy Lounge, in programma al Cubo Teatro di Off Topic e previsto originariamente per martedì 11 gennaio, è stato rinviato per motivi tecnici a martedì 5 aprile.

L'ospite sarà, come prefissato, Chiara Becchimanzi, sul palco di via Pallavicino 35 con la sua Terapia di gruppo: una performance innovativa in cui la stand up comedian romana coinvolgerà direttamente il pubblico e "costruirà" con quest'ultimo uno show improvvisato, dando vita a un esilarante flusso di coscienza che tenterà di decostruire retaggi vetusti, futili stereotipi e incontrollabili paure.

Il risultato è, dunque, uno spettacolo catartico e sempre diverso, in grado di alleggerire gli spettatori con risa liberatorie e spensierate e farci sentire meno soli.

Chiara Becchimanzi, oltre a essere un'autrice e attrice di successo, è anche una comica particolarmente nota sul piccolo schermo, grazie alla partecipazione ai programmi di Comedy Central Stand Up Comedy e Comedians Solve the World Problems e alla trasmissione Battute?, in onda su Rai 2. Recentemente, ha anche pubblicato il suo romanzo d'esordio, A ciascuna il suo.