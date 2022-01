Eurovision Song Contest 2022: al PalaAlpitour il "villaggio" canoro, un palco per gli spettacoli anche in piazza Castello

Meno 4 mesi. A Torino è partito ufficialmente il conto alla rovescia per gli Eurovision Song Contest, che si svolgeranno al PalaAlpitour dal 10 al 14 maggio 2022.

E la 66° edizione porterà in città 41 delegazioni europee provenienti da altrettanti Paesi, oltre a una vasta platea di stampa, sponsor e pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Protagonisti il PalaAlpitour e piazza Castello

Il Comune, per l'organizzazione della kermesse canora, ha individuato due aree su cui allestire strutture temporanee: la prima davanti al PalaAlpitour e la seconda in piazza Castello. Nello spazio esterno davanti alla struttura olimpica verranno realizzati uno spazio dedicato alla stampa con spazi di lavoro, relax, zone per la conferenze stampa, TV Photo Studio, uffici e una struttura per le delegazioni. Dopo le Atp Finals, il PalaAlpitour verrà riconvertito con l'allestimento di 40 cabine insonorizzate dedicate ai commentatori dell'Eurovision.

In piazza Castello un palco per gli spettacoli

In piazza Castello verrà realizzato un palco per gli spettacoli con due torri, a cui saranno affiancate camerini e zone per il backstage. Alla luce della complessità dell'evento e visto che mancano meno di quattro mesi il Comune, tramite una delibera approvata ieri dalla giunta, chiederà il supporto tecnico e amministrativo alla Società di committenza della Regione Piemonte. Quest'ultima si occuperà di svolgere le attività di aggiudicazione degli appalti, stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti.

Eurovision più grande evento non sportivo al mondo, tra i 100 e 600 milioni di spettatori