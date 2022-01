Pinacoteca Agnelli: workshop per la mostra Fondazione Maegh

La Pinacoteca Agnelli organizza un calendario di incontri e workshop in occasione della mostra "Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto", inaugurata lo scorso 16 ottobre e aperta al pubblico sino al 13 febbraio 2022.

L’esposizione propone, negli spazi della Pinacoteca e nel nuovo parco di Pista 500 sul tetto del Lingotto, una raffinata selezione di dipinti, opere grafiche e sculture realizzate da grandi artisti del Novecento per la celebre coppia di mercanti d’arte Marguerite e Aimé Maeght.



Il programma prevede incontri di approfondimento condotti da alcuni dei professionisti direttamente coinvolti nella progettazione e nella realizzazione della mostra: la curatrice Daniela Ferretti, l’architetto Marco Palmieri e lo storico dell’arte Francesco Poli.

Sono inoltre previsti workshop finalizzati a far sperimentare al visitatore le tecniche impiegate da Matisse, i fratelli Van Velde e Mirò per realizzare alcune delle loro opere esposte in mostra.

Il 22 gennaio 2022 si sperimenteranno con segno, colore e gesto le tecniche dei fratelli Van Velde. L'ultimo workshop che si terrà il 5 febbraio 2022 avrà per tema la tecnica giapponese del makimono (dipinto su seta) che Mirò ha impiegato per realizzare un’opera in mostra.

Per tutte le informazioni: https://www.pinacoteca-agnelli.it/visit/

Per partecipare agli incontri è richiesta la prenotazione all’indirizzo educa@pinacoteca-agnelli.it o al numero 011. 0925010.