Caro bollette impianti sportivi: Torino, Roma e Milano chiedono aiuto al Governo

"Gli impianti sportivi e in particolare le piscine - sottolinea Mimmo Carretta - sono state tra le prime attività a subire drastiche restrizioni e lunghe chiusure forzate a causa dell’emergenza sanitaria e ora, con l’aumento esponenziale del costo delle utenze, la situazione potrebbe assumere aspetti drammatici per i gestori e per le amministrazioni". "L’intero settore - continua l'assessore - è fondamentale e strategico per lo sport, per il mantenimento di corretti stili di vita, per la prevenzione delle patologie, per la riabilitazione".

Ampliare il superbonus 110% all'intero impianto

Tra le proposte presentate al Governo, vi sono una nuova estensione delle concessioni e l'ampliamento del superbonus 110% all'intero impianto sportivo e non solo spogliatoi. "Nei prossimi giorni – aggiunge Carretta - proseguirò gli incontri con i colleghi delle altre città per definirne altre da presentare al Governo".

Prorogate al 2023 le concessioni scadute

Per quanto riguarda le misure già adottate per aiutare i gestori degli impianti a superare le attuali difficoltà, Palazzo Civico ha già varato un provvedimento che ha prorogato al 2023 le concessioni scadute il 31 dicembre 2021. "Un'iniziativa che – ribadisce l’assessore Carretta - chiediamo di estendere a tutti".