Quirinale, Lo Russo: "Sbagliato che i Comuni non possano fare sentire la loro voce" (VIDEO)

Il dibattito sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica arriva con la sua eco anche a Torino. E per un Alberto Cirio che si prepara a scendere a Roma per esercitare il suo diritto di voto ("Ci convocheranno il 24 gennaio e vedremo, in quella sede, quali valutazioni fare in un momento così importante ", dice il governatore), Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, alza la voce: "Faccio mia la battaglia di Anci prendendo atto che nessuna Regione ha voluto nominare rappresentanti di Comuni".

"UN PRESIDENTE DI STATURA INTERNAZIONALE"

"Spero sia nominato un presidente con autorevolezza internazionale, trasversale e di garanzia per tutti. Eviterei invece di legare le sorti del Quirinale a quella del Governo. Non penso sia corretto politicamente e istituzionalmente, soprattutto in un momento come questo per il Paese. Si deve ragionare in maniera laica, abbandonando le rispettive bandiere politiche", ha aggiunto il sindaco di Torino.