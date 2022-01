La squadra di serie A più insultata su Internet? Non sono né Juve né Toro. Anzi: è una sorpresa

Dopo l'epilogo rocambolesco della finale di Supercoppa italiana può sembrare strano, ma la squadra di calcio di serie A che riceve più insulti su Internet ha la maglia blucerchiata (e non a strisce bianconere).

Il "primato" della Lanterna

Che la Rete sia ormai diventata una vera arena (spesso con eccessi deprecabili) quando si tratta di tifoseria, è sotto gli occhi di tutti. Ma può risultare curioso che la squadra che attira più strali - in percentuale - quando diventa argomento di discussione non è una "big", ma la Sampdoria. Nonostante la stagione non si stia rivelando delle peggiori (a parte le disavventure a livello di vertici dirigenziali).