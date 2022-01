A fuoco mansarda in via Bellezia, un testimone: "È crollato il muro della scala, vivo per miracolo"

"Ero appena entrato in casa, quando ho sentito un rumore fortissimo: era venuto giù il muro della scala. Mi sono salvato per miracolo". A parlare è David Del Campo, inquilino dell'alloggio al terzo piano della palazzina di via Bellezia 7 che ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno.

Le fiamme, per cause ancora in via di accertamento, sono divampate nella mansarda, dove in quel momento si trovavano due stranieri, uno sembra tunisino e l'altro palestinese. Sono stati portati entrambi al Cto, ma se per uno dei due le conseguenze sono state abbastanza limitate (prognosi di 30 giorni), l'altro è stato ricoverato in prognosi riservata. Su di loro gli altri inquilini non sanno molto, anche perché l'appartamento dell'ultimo piano veniva affittato per periodi brevi.

Una bombola di gas è stata ritrovata sulle scale dopo l'esplosione ed è stata posta sotto sequestrato dal nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Probabile che sia stata quindi una fuga di gas dalla bombola a causare l'esplosione.