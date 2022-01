Lo Russo in visita alla Faro: “Un lavoro importante che si svolge in un periodo difficile della vita della persona e dei suoi affetti"

l Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo ha fatto visita questa mattina alla Fondazione FARO onlus, dove ha incontrato i dirigenti della struttura e parte degli operatori.

"La Fondazione FARO da oltre 35 anni è impegnata quotidianamente affinché ogni persona ammalata possa ricevere le cure palliative di cui ha bisogno - ha commentato il primo cittadino - un lavoro importante che si svolge in un periodo della vita difficile per la persona, per la famiglia e per tutti gli affetti coinvolti".

Lo Russo, accolto dal presidente della FARO Giuseppe Cravetto, dal Direttore Generale Luigi Stella e dal Direttore Sanitario Alessandro Valle, ha salutato il personale della FARO, esprimendo il ringraziamento da parte della Città per l’importante lavoro svolto accanto ai pazienti e alle loro famiglie, specialmente in questo periodo così delicato e difficile per tutto il settore sanitario.

"Prendersi cura della persona sotto ogni aspetto, mettere il malato al centro del suo percorso di cura e non solo da un punto di vista clinico ma soprattutto umano e relazionale: questa è la vera forza della Fondazione FARO che da anni si prende cura dei pazienti assistiti a domicilio e nei suoi hospice - ha continuato Lo Russo -. La vita di ognuno di noi si nutre di rapporti, di abbracci e di attenzioni e tanto più nella malattia questo bisogno accresce".

Dopo una visita agli uffici operativi, tra cui il Centro Valutazione Richieste, dove vengono gestite tutte le domande di assistenza, il primo cittadino ha portato il saluto della Città a tutti i malati e i loro cari assistiti quotidianamente dalla Fondazione.

"La FARO ha da sempre un livello qualitativo di assistenza altissimo - ha spiegato il Direttore Sanitario Alessandro Valle durante la visita alla struttura -. I nostri operatori ricevono una formazione specifica che va ben oltre i requisiti previsti. È un impegno in cui crediamo fortemente e in cui cerchiamo sempre di migliorare".

"La Fondazione è onorata di aver ricevuto la visita da parte del Sindaco Lo Russo, il primo sindaco della città di Torino a venire qui in hospice - ha dichiarato il presidente Giuseppe Cravetto - e che dimostra così l’attenzione sua e delle istituzioni nei confronti dei nostri assistiti e delle cure palliative".

"In questo momento in cui la Fondazione FARO si sta impegnando molto per la comunità, unendo le competenze tecniche all’etica, che sono le caratteristiche che contraddistinguono il nostro lavoro, abbiamo bisogno di sentire la vicinanza della Città. Il fatto che il Sindaco abbia accettato il nostro invito e sia qui con noi la dimostra", ha commentato il Direttore Generale Luigi Stella.

La visita si è conclusa presso una delle due terrazze panoramiche della FARO che si affacciano sulla città, la Mole e le Alpi.

"Realtà come la Fondazione FARO rappresentano modelli di solidarietà da sostenere. Sono rimasto veramente colpito dalla professionalità, dall’attenzione e dalla grande umanità rivolta alle persone assistite - ha concluso il Sindaco Lo Russo -. La storia della FARO è intrinsecamente legata a quella della nostra città: penso davvero sia un punto di eccellenza in una fase della vita delle persone in cui uno dei problemi più gravi è la solitudine. La vicinanza della Città, e mia personale, è massima e totale. A tutte e tutti gli operatori, ai volontari un grande grazie per tutto ciò che fanno ogni giorno".