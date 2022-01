Teatro Colosseo, ultime due date torinesi per lo show di Angelo Pintus

Dopo il successo riscosso nelle prime date del suo tour al Teatro Colosseo, Angelo Pintus propone ancora il suo divertente "Non è come sembra", un one man show già applaudito da quindicimila spettatori in quattordici spettacoli. Le ultime due repliche andranno in scena stasera, venerdì 14, e domani, sabato 15 gennaio, alle ore 21.



Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, storico protagonista di Colorado e della prima edizione di LOL-Chi ride è fuori che ha entusiasmato il pubblico tra risate e tormentoni, ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale.



Con Non è come sembra, lo spettacolo che ha debuttato il 23 dicembre scorso al Teatro Colosseo, il comico triestino quarantaseienne, oggi nel pieno della carriera artistica è soprattutto felice di tornare a esibirsi davanti al suo pubblico dopo l’inevitabile arresto dovuto alla pandemia.

Protagonisti, ancora una volta, saranno l’energia, il mestiere e la voglia di stare con il pubblico: Pintus entra immediatamente in sintonia con la sua audience grazie a una straordinaria capacità di ascolto e un orecchio musicale prestato al senso della comicità. La sua è una comicità leggera ma non troppo, che non molla un attimo sul fronte della risata. Anche nel nuovo spettacolo Angelo osserva la realtà e le persone che ha attorno e si racconta mettendosi in gioco senza paura.

Come sempre, alla base di tutto, c'è un grande desiderio di raccontarsi trasformando le proprie esperienze di vita in momenti esilaranti che arrivano a far ridere attraverso immagini concrete, suoni e diversi punti di vista.