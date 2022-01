No vax in terapia intensiva, Grimaldi (LUV): "Situazione gravissima"

“Fatto scalpore le notizie di malati di Covid deceduti in ospedale in seguito al rifiuto di essere intubati: i medici non possono far altro che prendere atto della loro volontà. Secondo le testimonianze di medici e operatori e l'allarmato appello della Fondazione Erri De Luca, il fenomeno è così ampio e preoccupante che 'metà dei pazienti non vaccinati rifiuterebbe le terapie indispensabili'. Addirittura la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva ha segnalato come la fatica incontrata dagli operatori di fronte a persone 'appartenenti al cosiddetto mondo negazionista o no-vax' costituisca un ulteriore fattore usurante”, dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che ha presentato un'interrogazione sul fenomeno del rifiuto delle cure sanitarie per il Covid.

“Tutte le testimonianze sostengono che il dato delle persone che rifiutano le cure sia in aumento anche perché tra i ricoverati gravi 7 su 10 sono no vax e di questi la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo l’utilità del vaccino ma l’esistenza stessa del Covid e l’utilità delle cure”, prosegue Grimaldi. “Michele Grio, direttore della struttura di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Rivoli, già dal dicembre scorso ha denunciato che molti pazienti rifiutano le cure e l’intubazione fino a uno stato molto avanzato della malattia, per poi minacciare in modo pesante i medici al proprio risveglio. È un fenomeno di immensa gravità che ci deve interrogare su molti piani, per questo ho chiesto alla Regione se vi siano statistiche in merito alla sua entità in Piemonte e ho sollecitato a promuovere progetti di sostegno psicologico anche per i sanitari impegnati in prima linea nelle terapie intensive”.